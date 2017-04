Agressieve winkeldief (14) aangehouden in Lochem

Hier was hij duidelijk niet van gediend, want de jongen werd bij zijn aanhouding erg agressief. Ook begon het te schelden en dreigen. 'Naast het plegen van de winkeldiefstal had hij ook de dienstdoende manager van de winkelketen bedreigd en uitgescholden voor onder andere kankerhoer en teringleijer', schrijft de politie op Facebook.



Op het moment dat de politie arriveerde, was de 14-jarige alweer tot rustig gekomen. Hij is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Doetinchem.