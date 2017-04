Bijna twee incidenten per dag in azc Zutphen

Meer dan driehonderd incidenten zijn in de laatste zes maanden vorig jaar geregistreerd in het Zutphense azc. Dat zijn er bijna twee per dag. In de meeste gevallen ging het om kleine overtredingen, zoals roken op de kamer of geluidsoverlast. In 48 gevallen ging het om ernstigere situaties, zoals fysieke agressie of suïcidedreigingen.



Dat het aantal incidenten in Zutphen zo hoog ligt, kwam vooral door een aantal asielzoekers uit zogenoemde veilige landen, als Marokko en Algerije.



Dat blijkt uit het nieuwste overzicht van incidenten bij opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het azc in Zutphen is daar voor het eerst in meegenomen. De opvanglocatie aan de Voorsterallee opende vorig jaar zomer.