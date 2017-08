Bouke klemt krachtige kaken om Werner's arm: 'Goed zo jongen!'

Hoe dat gaat? De krachtige kaken van de herder klemmen zich stevig om de ingepakte arm van Werner Wissing. ,,Goed zo jongen, toe maar’’, moedigt de pakwerker hem aan. In het clubgebouw van politiehondenvereniging Samen Sterk in Silvolde bijt Bouke hard in de in stevig leer en jute ingepakte arm van Wissing. De herder heeft er duidelijk plezier in, zo is te zien aan zijn kwispelende staart. ,,Dat moet ook. De hond moet het leuk vinden, zo blijft hij gemotiveerd te bijten’’, zegt zijn baas Patrick Jacobsen. De Achterhoekse agent aait de bijna zes maanden oude Mechelse herder, terwijl die de arm van pakwerker Wissing stevig beet houdt. ,,De hond zit tijdens het bijten in een bepaalde trance, maar door mijn aanraking geef ik hem als baas vertrouwen en krijgt hij het signaal dat hij goed bezig is.’’

Vasthouden

En pakwerker Wissing? Ook die stimuleert de politiehond in opleiding. Met woorden, door het schudden van zijn arm en ook met aanraking. Bouke leert hierdoor dat hij moet blijven vasthouden, juist als hij wordt aangeraakt. Jacobsen: ,,Wanneer hij straks écht een verdachte moet grijpen, zul je zien dat die in gevecht gaat met de hond. Dat gaat natuurlijk gepaard met het aanraken van Bouke, die daardoor het signaal krijgt te grijpen én te blijven vasthouden. Dat is wat je uiteindelijk wil bereiken.’’ De tijd voor Bouke was rijp om de pakwerker te pakken: onlangs heeft hij al zijn puppytanden gewisseld. De herder is nu in het bezit van een waar hondengebit. Zijn kaakkracht is mede daardoor nu al enorm en wordt de komende tijd alleen nog maar groter, legt Jacobsen uit. ,,Ik merk nu al dat hij de pakwerker stevig vasthoudt. Die voelt daar nu nog weinig van, maar als Bouke een jaar oud is komt hij er met een bont en blauwe arm uit. Puur door de kracht die Bouke in zijn kaken heeft.’’

Politiepup Bouke De op 4 maart 2017 geboren Bouke wordt opgeleid tot politiehond door zijn baas Patrick Jacobsen. De 38-jarige hoofdagent bij team Doetinchem van de politie Achterhoek-West is met de Mechelse herder aan het trainen, zodat Bouke in 2019 slaagt als diensthond. De Gelderlander volgt Bouke de komende twee jaar in zijn transformatie van pup tot politiehond. Alle eerdere artikelen in deze serie zijn te lezen in ons dossier Politiepup Bouke .

Vier lagen leer

Pakwerker Wissing is zoiets wel gewend. Bovendien draagt hij een pak dat hem uitstekend beschermt tegen de vlijmscherpe tanden van de herder: vier lagen leer omsluiten zijn arm, de jas zelf is van jute. Dat lijkt misschien wat overdreven, maar al die lagen zijn noodzakelijk om de arm van Wissing bijtvrij te houden. ,,Draagt hij dat niet, dan is hij echt ernstig gewond’’, zegt Jacobsen.



De Ulftenaar kan nu echter nog niet zeggen of Bouke straks achter verdachten aan jaagt, of als andere diensthond wordt ingezet. ,,Het is in ieder geval een snelle leerling. Hij bijt niet alleen graag, maar kan ook al uitstekend speuren. Daar zijn we nu ook mee bezig en dat gaat hartstikke goed. Daar is hij al verder mee dan ik van tevoren had gedacht.’’