Bouke wordt politiehond (en wij gaan hem volgen)

Patrick Jacobsen is de baas van Bouke. De 38-jarige inwoner van Ulft is een groot hondenliefhebber en heeft al meerdere herders opgeleid tot politiehond. ,,Bouke wordt mijn vijfde diensthond, als hij het redt’’, zegt Jacobsen over de pup uit een Fries nest. ,,Ik heb er vertrouwen in, Bouke komt uit een goede bloedlijn. Zo doet zijn één jaar oudere broer Douwe het ook al goed in zijn opleiding tot politiehond.’’



Jacobsen is hoofdagent bij team Doetinchem van de politie Achterhoek-West. Maar hij leidt Bouke als privé-persoon op tot politiehond, evenals zijn vorige vier herders. Daarvan is de 3-jarige Nero nu zijn collega in de Achterhoek. Ook Jambo is in dienst bij de politie. De andere twee honden, Bink en Joep, zijn naar de luchtmacht gegaan. Bink is zelfs op uitzending geweest naar Afghanistan.