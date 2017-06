Bouw aantal woningen Achterhoek niet in beton gegoten

DOETINCHEM - Het aantal nog te bouwen woningen in de zeven Achterhoekse gemeenten tot 2025 is niet in beton gegoten. Dat zegt Ted Kok, wethouder van de gemeente Aalten en woordvoerder van de gemeenten.

Samen met de woningbouwcorporaties laten de Achterhoekse gemeenten (minus Montferland dat uit Regio Achterhoek is gestapt) een onderzoek verrichten naar de woonwensen van inwoners.

,,Daar zou uit kunnen komen dat er meer moet worden gebouwd dan waar we tot dusverre aan vast houden'', zegt Kok. ,,Of dat er behoefte is aan meer tijdelijke woningen die later kunnen worden verplaatst naar plekken waar behoefte is of makkelijk kunnen worden afgebroken.''

Polen

Het aantal nog te bouwen woningen tot 2025 (in 2015 vastgesteld op 3.145) is steeds meer ondernemers, makelaars en bouwers een doorn in het oog. Ze wijzen op de groeiende economie die meer mensen naar de Achterhoek trekt, waaronder Poolse arbeiders. Ook is er na jaren van bevolkingskrimp (sinds 2008) in 2015 en 2016 een groei van de bevolking door de komst van statushouders.

Jongeren

Door het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek willen de gemeenten, corporaties en de provincie Gelderland inzicht krijgen wat inwoners willen. Willen ze verhuizen (binnen de eigen plaats of naar een plek binnen of buiten de regio), willen ze verbouwen met het oog op de toekomst en wat zijn de wensen van starters? Met name van jongeren in Bronckhorst is bekend dat ze graag in hun eigen dorp willen gaan wonen, terwijl daar nu amper mogelijkheden toe zijn.

,,Het laatste onderzoek waarop we ons beleid baseren stamt uit 2013’’, zegt Kok. ,,Uit dat onderzoek werd in 2015 geconcludeerd dat er nog 3.145 woningen tot 2025 gebouwd kunnen worden. Een aantal dat inmiddels kleiner is omdat er sindsdien weer woningen zijn gebouwd. We zijn benieuwd wat het nieuwe onderzoek oplevert.’’

Meedoen