Bouwbedrijf Menting in Hengelo failliet

Bouwbedrijf Menting bestaat sinds 1977 en zat oorspronkelijk in Steenderen. In 2009 nam Menting aannemersbedrijf Meulenbrugge-Barink over in Hengelo. In 2010 verhuisde het bouwbedrijf naar het voormalige bedrijfspand van Meulenbrugge-Barink aan de Molenenk in Hengelo.