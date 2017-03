Bram filmt ongeluk op A12: Eén seconde later en ik was geraakt

Hij reed kort voor 11.40 uur over de A12 richting Duitse grens. Hem tegemoet komen een vrachtwagen en een busje dat het voertuig inhaalt. Vervolgens is te zien hoe de linkervoorband van de vrachtwagen klapt. De wolk die dat veroorzaakt, ontneemt de bestuurder van het busje het zicht.



,,Ik hoorde eerst een klap voor mij en direct daarna een klap achter mij’’, beschrijft Van der Boon het moment. ,,In mijn achteruitkijkspiegel zag ik het busje over de vangrail vliegen. Als ik daar één seconde later had gereden, was ik vol geraakt...’’, beseft de Veenendaler.