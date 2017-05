Brand bij afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld onder controle

De brand is door onbekende oorzaak uitgebroken in twee afvalbakken van elk 50 bij 50 meter groot. In een van de afvalbakken zit grijs afval afkomstig uit de horeca. Daar is de brand ontstaan, volgens de woordvoerder van de brandweer. In de andere afvalbak zit sloopafval afkomstig uit de bouw. Om de brandhaarden te blussen wordt het afval uit elkaar gehaald.



De brandweerkorpsen van Varsseveld, Silvolde en 's-Heerenberg voeren bluswerkzaamheden uit. Ook is er een hoogwerker uit Doetinchem. Omliggende bedrijfsgebouwen zijn natgehouden om verdere uitbreiding van de brand te voorkomen.



Onderzocht wordt of er maatregelen moeten worden genomen voor het verkeer, in verband met de rook. Verwacht wordt dat de bluswerkzaamheden nog uren kunnen duren.