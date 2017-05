Brandweer heeft tekort aan bluswater in Achterhoeks buitengebied

Vooral in afgelegen buitengebieden is te weinig bluswater beschikbaar om grote branden snel de kop in te drukken. Het aantal beschikbare brandkranen is in twee jaar tijd fors afgenomen, terwijl er nog geen vervangend bluswater beschikbaar is.



Twee jaar geleden is een plan gepresenteerd om de slagkracht van de brandweer in de regio te verbeteren. Besloten is om voor de Achterhoek zeven grote waterwagens (TWG's) aan te schaffen met een inhoud van 16.000 liter. Voordeel is dat zo'n TWG razendsnel naar eventuele branden gereden kan worden om daar maximaal vier blusvoertuigen tegelijk van water te voorzien.