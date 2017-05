Buizerd grijpt hardloper in hoofd in Doetinchem

Achterhoekers gezonder maar nog steeds te dik

16:52 DOETINCHEM - Inwoners van Noord- en Oost-Gelderland (Achterhoek en Veluwe) voelen zich gezonder dan de gemiddelde Nederlander. Vier van de vijf volwassenen en ouderen is positief over zijn gezondheid. Vergeleken met vier jaar geleden is hun gezondheid verbeterd.