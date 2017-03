'Burgers zijn zélf verantwoordelijk voor klimaatverandering'

DOETINCHEM/ ZEVENAAR - Burgers moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen klimaatverandering. Dat zegt Hein Pieper, dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel. Over een week begint zijn tweede ambtstermijn van zes jaar.

,,Als het om het klimaat gaat, is het geen vijf voor twaalf, maar al lang drie uur 's nachts. De hoosbuien die het KNMI had voorspeld voor 2050, zijn afgelopen jaar al gevallen’’, zegt Pieper in een interview met De Gelderlander.

Dak afkoppelen

Het waterschap doet van alles om de gevolgen van klimaatverandering in de hand te houden. Het legt bypasses aan en koppelt hele wijken af van het riool. Klimaatverandering is niet langer alleen een probleem van overheden. ,,Mensen moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld door de tegels uit hun tuin te halen en hun dak af te koppelen van het riool. Dan stroomt het regenwater de tuinen in, in plaats van naar het riool. Of door zonnepanelen op hun daken te plaatsen.’’

Actie

Pieper waarschuwt dat er honderden miljoenen mensen op drift zullen raken als er in hun gebieden te droog worden. ,,In Iran zijn nu al duizenden dorpen ontvolkt omdat er gewoon geen water meer is. Als al die klimaatvluchtelingen naar de gematigde streken komen, kunnen wij onze manier van leven niet meer volhouden. Reden om in actie te komen, dus.’’

Het werkgebied van het Waterschap Rijn en IJssel omvat de Achterhoek, de Liemers, Arnhem-Noord, de Veluwezoom-Oost en een deel van Overijssel.