Buurt na brand: 'Afvalbedrijf Ter Horst hoort hier niet'

Kinderen

Focking staat niet alleen. Twee buurmannen verderop die niet met hun naam in de krant willen, zeggen dat Ter Horst niet op deze plek hoort. Hun huizen staan op een steenworp afstand van de brandhaard. ,,Mijn kinderen raakten in paniek’’, zegt de ene buurman. ,,Ik heb ze naar een veilig onderkomen in Varsseveld gebracht en ben zelf teruggekomen. De capaciteit van Ter Horst is te groot voor deze plek. Dit loopt uit de hand.''

Net afvalbedrijf

Ter Horst: ,,Wij hebben alle certificaten en voldoen aan alle eisen. Dit is een heel net afvalbedrijf. We weten dat er klachten uit de buurt zijn. Maar we zitten hier op een industrieterrein en als je daar vlakbij woont, kun je daar ongemak van hebben.''

Regels

Peter van der Wardt was als loco-burgemeester van Oude IJsselstreek bij de brand. ,,Het is bekend dat mensen uit de buurt klachten hebben’’, zegt Van der Wardt. ,,Volgens het huidige bestemmingsplan mag Ter Horst hier zitten. We houden toezicht en handhaven. Daaruit blijkt dat het bedrijf zich houdt aan de regels. Wel was dit een brand met risico voor de omgeving. Ik heb dan ook best begrip voor de buren. Volgende week moeten we het er met burgemeester Otwin van Dijk over hebben hoe we hier mee verder moeten.’’