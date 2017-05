De beste foto's van Marcel Bressers, huisvriend van de wolven

Omdat hij zo'n goede band had opgebouwd met de wolven, maakten Kira en Caesar er geen probleem van dat hij op gepaste afstand stond toe te kijken hoe zij welpen aan het maken waren. Bressers: ,,Dat is bijzonder hoor. Ze zitten dan zo'n vijftien minuten aan elkaar vast en zijn weerloos. Ik vond het een geweldige kick geven dat ik daar bij mocht zijn.’’



Een tweede hoogtepunt was de geboorte van de zeven welpen. Moeder Kira had een eigen hol gecreëerd. Enkele dagen na de geboorte mocht Bressers even in het hol kruipen om foto's te maken en om samen met de dierenarts te controleren of de welpen gezond ter wereld waren gekomen.



,,Kira stond op een afstandje toe te kijken. Natuurlijk was ze wat zenuwachtig, maar wie zou dat niet zijn? Maar als Kira het echt niet had gewild, had ze veel vijandiger gereageerd. Dan kruip je dus zo'n hol in, zonder te weten wat je tegen gaat komen. Heel spannend. Ik kreeg een paar seconden om foto's te maken en ben toen weer snel weggegaan.’’