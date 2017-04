De gastarbeider die zich geen dag ziek meldde

Hoe Cataldo Battiato zijn vrouw Norie heeft leren kennen? Welnu, Cataldo liep begin jaren zeventig samen met zijn maat Filippo te flaneren door de Hamburgerstraat in Doetinchem. Winkel in, winkel uit. En toen zag hij Norie, een Ulftse schone die werkte als verkoopster op de parfurmerie-afdeling bij warenhuis Huls. Hij tikte haar op de schouder en vroeg: ..Hoe heet je?'' En daarna: ,,Ga je vanavond mee naar de kermis in Etten?''

Bijna een halve eeuw later is het nu. Cataldo en Norie zitten samen aan de keukentafel in hun Doetinchemse woning. Norie zet antipasti op tafel en Cataldo (65) praat. Het is niet moeilijk hem voor te stellen als de echte Siciliaan - want daar komt hij vandaan uit het dorpje Gagliano Castel Ferrato - die flaneert door de winkelstraat en het meisje aanspreekt.

Zijn avances hadden overigens succes. Nori had die avond eigenlijk een afspraak met een andere jongen maar die zegde ze af. ,,Ik vond Cataldo leuker'', zegt ze. ,,Al dacht ik gelijk: het is wél een buitenlander. Nu, veertig jaar, twee kinderen en kleinkinderen later, kan ik zeggen dat ik trots ben op deze man. Hij is één van mijn beste keuzes geweest.''

Battiato stapte in de voetsporen van zijn oudere broer Matteo toen hij in 1969 naar Nederland kwam. Matteo werkte aanvankelijk bij de papierfabriek in Eerbeek maar leerde de dochter van zalencentrum Het Onland bij Doetinchem kennen en raakte zo verzeild in de Achterhoek.

Rolleur

,,Bij Het Onland kwam altijd de directie van drukkerij Misset'', zegt Cataldo. ,,In Sicilië was het toen moeilijk om werk te vinden. Matteo belde en vroeg of ik niet naar Nederland wilde komen. De directie van Misset zocht personeel. Ik kon zo beginnen.''

Vandaag is de laatste werkdag van Cataldo Battiato bij Misset. Hij begon er in 1969 als rolleur bij de persen, nu verwerkt hij er digitale bestanden. Met uitzondering van de 22 maanden Italiaanse dienstplicht werkte hij aan een stuk door voor de Doetinchemse uitgever die nu alleen nog drukker is.

,,46 jaar achter elkaar'', zegt Battiato. ,,Zonder één dag ziek te zijn geweest. Ik ben wel eens ziek maar dan ga ik gewoon werken. Ik heb altijd mijn uiterste best gedaan. En ik heb een goed gestel. Ik hardloop, wandel en eet gezond. En heb de juiste genen. Mijn ouders en veel familieleden op Sicilië werden allemaal 90-plus.''

S icilië

Aanvankelijk gingen Cataldo en Norie twee keer per jaar terug naar Sicilië. Na de dood van zijn ouders nog een keer per jaar. Vaak gebeurt dat tijdens het dorpsfeest eind augustus, begin september. ,,Het is dan drie dagen feest. Alle geëmigreerde mannen - en dat zijn er nogal wat - keren dan terug naar Gagliano.''

Er was dan wel geen werk op Sicilië, de maffia was er wel en is er nog. ,,Ja. Maar daar heb je als burger weinig last van. De politiek is corrupt en er is drugshandel. Kleine criminaliteit loont niet meer. Wel is het een andere cultuur. Een goede kruiwagen is daar belangrijk als je iets wil bereiken en een goede baan wilt. En als je bij een instantie geen geld schuift, gebeurt er niets. Ze laten je zo vier keer terug komen.''

Op Sicilië was Battiato een goede voetballer. ,,Ik speelde op het hoogste amateurniveau. In Nederland ging ik voor SDOUC in Ulft spelen in de tweede klasse. Ook een cultuuromslag voor mij. Op Sicilië kreeg ik een onkostenvergoeding. Bij SDOUC moest ik ineens contributie betalen.''

'Weet waar je aan begint', zei een buurman van Norie in het voorbijgaan toen ze in 1977 in trouwjurk naar de huwelijksinzegening ging. Toch zegt Battiato, die in de Achterhoek kwam als een van de eerste gastarbeiders, nooit iets van discriminatie te hebben gemerkt.

Aanpassen

,,Ik heb me snel proberen aan te passen'', zegt hij. ,,Direct taalcursussen gevolgd. En van mijn werkgever kreeg ik kansen een vak te leren. Ik was de eerste Italiaan bij Misset. Maar al snel vroegen ze of ik nog meer dorpsgenoten had die hier wilden werken. Uiteindelijk werkten er vijf Italianen bij Misset: vier van Sicilië en een Napolitaan''