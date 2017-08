De laatste nacht van Andres

WARNSVELD - Overleed Andres Rodriguez (26) uit Warnsveld in de nacht van 8 juli door een onfortuinlijke val na een klap? Of werd hij expres zwaar mishandeld door zijn belager, Leon K. (34)? Rodriguez stierf begin augustus aan zijn verwondingen. Justitie heeft een zware taak te bewijzen wat er in die nacht in juli is gebeurd.

Het is de nacht van 7 op 8 juli, zo rond half drie. Andres Rodriquez is in de woning van zijn biologische moeder in Warnsveld. Hij wil gaan slapen. Zijn stapmaat, die bij hem logeert, ook. Ze hebben een bewogen avond achter de rug. Stille getuigen van die roerige nacht zijn de tissues met bloed die in de prullenbak liggen. Zowel de in de Dominicaanse Republiek geboren Andres als zijn kameraad - die anoniem wil blijven - hebben wonden op de ellebogen. Andres heeft zijn uitgaanskleding al uitgetrokken. Zijn logé gaat even naar de wc, als hij hem hoort bellen.

Lieverdje

Zijn maat zegt dat hij Andres hoort spreken met een man. De luidspreker van de telefoon staat aan. Als hij terugkeert van zijn toiletbezoek, heeft Andres zich ineens weer aangekleed. ,,We moeten gaan, ik leg onderweg wel uit waarom.’’ Hij trekt zijn gloednieuwe Nikes aan. Samen met zijn stapgenoot lopen ze vanuit het woonhuis van Andres in Warnsveld richting de Lidl in het dorp. Het wordt de laatste wandeltocht van Andres. Andres Rodriguez, de jongeman met die gulle lach. Zo'n 1.400 Facebookvrienden. Iedereen in Warnsveld en Zutphen kent hem. En iedereen weet dat hij niet altijd een lieverdje is.

Kroegverbod

Volledig scherm
Nee, Andres komt met enige regelmaat in de problemen. Bij een flink deel van de Zutphense horeca heeft hij een kroegverbod. Wegens ruzies en - zo zeggen bekenden - cannabisgebruik. De breedgeschouderde Dominicaan heeft ook in de cel gezeten. In Amsterdam mishandelde hij ooit een agent. In Duitsland kwam hij in de problemen tijdens een discotheekbezoek en moest zijn pleegvader Hans Burgers hem ophalen. Hij kwam op borgtocht vrij. Meer dan eens belandde Andres op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis, omdat hij zijn handen tijdens een vechtpartij had stukgeslagen.



En toch. Bijna iedereen houdt van hem. Hij is iemand die een dag later alles goedmaakt. Met die gulle lach van hem. Een vriend waar je op kunt bouwen, bovendien. Die, ook al houdt hij niet van kinderen, toch op de kleintjes oppast. Maximaal een uurtje, dat dan weer wel. Iemand met het hart op de juiste plaats. Bovendien heeft hij in juli van dit jaar zijn leven eindelijk beter op de rit. Hij heeft diploma's gehaald en werkt al anderhalf jaar als stukadoor voor Vincent de Ruiter.

Glinsterogen

Quote Soms maakte hij een fout, maar dan zag je die glinsterogen van hem... Je kon eigenlijk nooit lang boos op hem blijven In de week voorafgaand aan de fatale mishandeling strijkt Andres samen met De Ruiter muren glad in Eefde. ,,Soms maakte hij een fout, maar dan zag je die glinsterogen van hem... Je kon eigenlijk nooit lang boos op hem blijven'', zegt De Ruiter. Het werk in Eefde verloopt voorspoedig. Andres en Vincent pakken stevig door, maar maken ook lol. ,,Toen hij bij mij kwam werken, liep hij nog met zijn ziel onder de arm. Hij had het zwaar. Maar het ging veel beter nu.''



Als vrijdag 7 juli het werk er op zit, besluiten ze, zoals wel vaker, 's avonds nog een biertje te drinken. Dat gebeurt bij De Ruiter thuis. De baas raadt zijn werknemer aan een keertje vroeg naar bed te gaan. ,,Waarom zou je nog naar de stad gaan? Daar komt altijd gedonder van’’, zegt hij tegen Andres. Die lacht het advies weg. Met die brede grijns. En gaat toch Zutphen in.

Ruzie

Het is rond middernacht. Andres verlaat het huis van De Ruiter en gaat samen met zijn stapmaat naar een café. Volgens die vriend gaan ze met z'n tweeën. ,,We dronken wat. Andres bood de kroegbezoekers een rondje aan, maar niemand wilde. Daar was hij boos om. Daarna kreeg hij ruzie met de barman en werden we het café uitgezet.’’

Op straat is de sfeer al niet veel beter. Andres maakt volgens ooggetuigen ruzie met een jongen die een bekende van Leon K. is. ,,Jij bent veel te klein voor mij, ga weg’’, zou Andres zeggen. Als dat niet gebeurt, deelt Andres een tik uit. Meer stappers bemoeien zich met het opstootje. De vriend van Andres raakt lichtgewond aan zijn elleboog. Ook Rodriguez komt niet ongehavend uit de strijd.

Welletjes

Voor de stapkameraad van Andres is het welletjes geweest. Hij wil weg. Andres vraagt een lift aan een paar fietsers. Samen rijden ze achterop naar Warnsveld. De vriend besluit bij Andres te blijven pitten. Andres heeft vaker logés. Zoals eerder vermeld: eenmaal thuis belt Andres. Dat telefoontje speelt mogelijk een belangrijke rol in het onderzoek. Wie belt er? Of belt Andres zelf? Wordt er een concrete afspraak gemaakt om bij de Lidl af te spreken?

Volledig scherm © FOTO HISSINK Ja, stelt de stapvriend die bij Andres logeert. Hij zegt dat Leon K. met Andres belt. K. zou boos zijn omdat Andres eerder die avond de vriend van K. een klap heeft gegeven. Niemand anders kan deze lezing bevestigen. In Warnsveld gaat kort na de ernstige mishandeling het gerucht dat de vriendin van K. Andres belt of appt, om hem naar de Lidl te lokken. Wat ook de waarheid is, Andres en zijn logé vertrekken na dat telefoontje naar de Lidl.



Andres Rodriguez en Leon K. kennen elkaar al langer. Ze zijn bevriend op Facebook. En net als Andres kent iedereen in Warnsveld en omstreken Leon, die zichzelf 'Joppie' noemt. Ze hebben samen jointjes gerookt en gedronken, maar ook gevochten. Andres won vaak, zo wil het verhaal. Leon K. is een opvallend figuur. Vol tatoeages, zelfs op zijn voorhoofd. Net zoals Andres breedgeschouderd. Volgens een goede vriend gaat Leon, alias Joppie, 'gevangenisje in, gevangenisje uit'. Vaak geweldsincidenten, zeggen meerdere goede bekenden van K.



De facebookpagina van K. staat vol stoere foto's waarop hij zijn middelvinger opsteekt. Eenmaal stiekem, vlakbij een politieman. En dan is er nog een compleet andere kant van Joppie. Met liefdevolle foto's van zijn kinderen. Lachend samen op een reeks kiekjes in een pashokje.

Ramkoers

Van lachen is in de nacht van 7 op 8 juli geen sprake. Leon is volgens de stapmaat van Andres woest en zou op ramkoers liggen.Weet hij dat zijn kameraad eerder op de avond door Andres is geslagen? Is dat het motief voor de mishandeling die Andres fataal werd? Niemand kan die vragen beantwoorden. Alleen de hoofdverdachte zelf. Maar K. zit al sinds de mishandeling in alle beperkingen, Hij mag niet met de buitenwereld communiceren.

Als Andres en zijn vriend rond drie uur aankomen bij de Lidl, komt een zwarte auto aanrijden. Leon K. stapt uit. En met hem een vriendin en een man die zich 'Marokkaanse Bertje' noemt. ,,Ik moest achter Andres gaan lopen", zegt de stapmaat. ,,Joppie was helemaal wild."

Andres stapt op Leon af. Met één harde klap wordt de stukadoor tegen de grond geslagen, zo bevestigen meerdere bronnen. Hij is knock-out, smakt met zijn achterhoofd op het asfalt.

Weerloos

Volledig scherm
Volgens de vriend van Andres slaat K. nog tweemaal tegen het hoofd van de Dominicaan. Terwijl Andres weerloos op de grond ligt. ,,Daarna kwam Joppie achter mij aan", zegt de stapmaat. Hij verschuilt zich achter een auto. Een halve minuut is hij het zicht op zijn neergeslagen vriend kwijt. Dan ziet hij de zwarte auto wegrijden.



Andres ligt nog bewegingloos op straat. Zijn nieuwe, dure Nikes zijn weg. Gestolen, zegt zijn pleegvader Hans Burgers. Twee fietsers stoppen en bellen 112. De jonge vriend van Andres heeft niet meteen door hoe levensbedreigend het is.



In het ziekenhuis wordt de ernst van de verwondingen duidelijk. De hersenen van Andres zijn zwaar beschadigd, zegt pleegvader Burgers. ,,Een neuroloog vertelde me dat dit waarschijnlijk nooit door één val of klap kan zijn veroorzaakt. Zijn hersenstam was beschadigd. Maar ook aan de linkerkant van zijn hoofd had hij zwellingen. En het neusbotje was gebroken." Justitie wil deze uitspraken niet bevestigen.



Bijna een maand ligt Andres in coma. Op 6 augustus overlijdt de Warnsvelder zonder ooit nog bij kennis te zijn geweest.

Verdriet

Leon K. blijft nog dagen uit handen van de politie. Hij wordt uiteindelijk in Den Haag opgepakt. Ook een vriendin en een vriend van K. zijn verdachten in de zaak, maar die twee worden al snel weer op vrije voeten gesteld. De man die zich Marokkaanse Bertje noemt, wordt stiekem gefilmd door vrienden van Andres en geeft op beeld toe dat er zeker één klap is uitgedeeld.

Het verdriet op de uitvaart van Andres is enorm. Voor zijn vrienden blijft een enorme leegte achter. Andres was degene die de boel bij elkaar hield. En nu is hij weg. Maar ook bij de vrienden van K. heerst verslagenheid. ,,Niemand heeft dit gewild, ook Jop niet."

Advocaat Jan-Hein Kuijpers van de verdachte reageert kort: ,,Cliënt bevindt zich nog in detentie onder het regime van alle beperkingen zodat ik u niet nader mag informeren, hoewel ik dat graag zou doen gezien de aard, inhoud en strekking van de verklaringen zoals die door uw 'getuigen' blijkbaar zijn geventileerd." De familie van K. laat weten geen commentaar te geven.

Hogere straf

Juridisch gezien maakt het een groot verschil of Andres is overleden door de val op straat, of door klappen die uitgedeeld zouden zijn terwijl hij al op de grond lag. Dat laatste kan een veel hogere celstraf opleveren. Aan de andere kant gaat er ook een gerucht dat Andres de aanval ingezet zou hebben, al bevestigt niemand dat en is de bron van die lezing onvindbaar.

In een reactie laat het OM weten weinig kwijt te kunnen. ,,Eind oktober moet de verdachte voor het eerst op zitting verschijnen. Dat is het moment waarop het OM een tussenstand geeft van het onderzoek. We communiceren op dit moment niet over de uitkomst van de sectie. Deze kan van invloed zijn op de uiteindelijke tenlastelegging, maar dat zal dan bij het voordragen van de zaak blijken. Over de twee andere aangehouden verdachten neemt de officier in een later stadium een beslissing of zij verder worden vervolgd - en zo ja, waarvoor’’, zegt OM-zegsvrouw Tineke Zwart.

Voor pleegvader Hans Burgers maakt de lengte van een eventuele straf voor de hoofdverdachte niet uit. ,,Dat vind ik niet belangrijk. Het zou wel goed zijn dat áls deze man de dader blijkt te zijn, hij in een resocialisatietraject terecht komt, zoals tbs. Maar Andres krijgen we er nooit mee terug.’’

Volledig scherm