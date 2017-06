Derk Haank stopt als baas van 13.000 mensen

,,We geven onder meer managementboeken uit’’, zegt Haank. ,,En daarin staat dat je na een bepaalde periode als CEO moet stoppen. Ik leid samen met Martin Mos uitgeverij Springer nu twaalf jaar. Twee jaar terug zijn we gefuseerd met uitgeverij Nature, en dat was voor mij de kroon op het werk. Het is nu tijd om te stoppen. Ik ben ook wel blij straks van de dagelijkse druk af te zijn.’’

Elsevier

Haank, geboren Terborgenaar, begon zijn carrière bij de Doetinchemse uitgeverij Misset dat later opging in Elsevier, het tegenwoordige Reed Business. Haank leerde bij Reed in Doetinchem Martin Mos kennen. Samen vertrokken ze twaalf jaar terug van Reed naar Springer. Beiden leiden ze het oorspronkelijk Duitse bedrijf. Mos (55) blijft in zijn huidige functie en krijgt nu Ropers naast zich. Doetinchemmer Haank en Wehlenaar Mos openden twaalf jaar terug na de overstap naar Springer een klein kantoor in de Prins Hendrikstraat in Doetinchem. Zo creëerde Haank een kantoor bij zijn huis. ,,Makkelijk voor als ik in Doetinchem ben’’, zegt Haank. ,,Het kantoor blijft, er werken maar een paar mensen. Martin zal er gebruik van blijven maken. Daniel Ropers zal in eerste instantie werken vanuit Houten, maar misschien vindt hij het in Doetinchem ook wel gezellig.’’

Grachtenpand

Haank, die staat in de Quote 500, woont zelf op drie plekken. Behalve in Doetinchem heeft hij een woning in een grachtenpand in Amsterdam en een vakantiehuis in Thailand. ,,Het plan is om in het voorjaar en het najaar in Amsterdam te zijn’’, zegt hij. ,,In de zomer in Doetinchem en in de winter in Thailand.’’