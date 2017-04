'Dialect als schoolvak, nu écht!'

update (3) Doetinchem opnieuw opgeschrikt door poging plofkraak

15:40 DOETINCHEM - Doetinchem is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw opgeschrikt door een poging tot plofkraak. Dit keer was de pinautomaat van de ABN Amro in winkelcentrum Overstegen mikpunt van de overvallers. De plofkraak mislukte, volgens de politie, en de daders hebben geen geld ontvreemd.