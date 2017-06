Dickens Museum sluit, geliefde vrek Scrooge verlaat Bronkhorst

Het karakteristieke pandje in hartje Bronkhorst stond al zo'n twee jaar te koop. Nog iedere zomer komen er touringcars vol met mensen speciaal naar Bronkhorst voor een bezoekje aan het Dickens Museum. Al jaren zwaait een klein clubje vrijwilligers er de scepter. Vanwege zijn leeftijd en mindere gezondheid was Sjef de Jong (86) de laatste drie, vier jaar al niet meer actief. Voor iedereen blijft hij bekend als vertolker van Scrooge, een personage van Dickens uit A Christmas Carol, met name tijdens het jaarlijkse Dickens Festival in december.

Eindstreep

,,Voor Bronkhorst is de sluiting van het museum ontzettend jammer", zegt Dirk de Jong, de zoon van Sjef. ,,Iedereen heeft de kans gehad om het pand met de collectie over te nemen, maar interesse hiervoor is nooit concreet geworden." De kinderen van De Jong voelden er ook niks voor om het levenswerk van hun vader voort te zetten. Zoon Dirk: ,,Het museum is zodanig aan hem verbonden, dat wij het nooit zo zouden kunnen doen als hij. Ergens moet de eindstreep zijn. Ik ben blij dat mijn vader bij leven heeft kunnen besluiten te stoppen."

Tuinman

Volledig scherm © Theo Kock Waar zijn vrouw Alie zich ontfermde over de museumwinkel, was Sjef de Jong vroeger vooral de man van de voordrachten in het theaterzaaltje. Alles wat hij deed, was in de geest van de Engelse schrijver (1812-1870). ,,Het museum was zijn hobby, maar hij wilde ook een maatschappelijk doel dienen door zijn visie uit te dragen", weet Dirk. ,,Net als Dickens had mijn vader meer sympathie voor de mensen die het wat moeilijker hadden dan de upperclass. Ook op zijn werk in de zorgsector. ,,Het was bijvoorbeeld niet de dokter maar de tuinman die bij ons thuis op de koffie kwam. In die zin voelde hij zich letterlijk verwant met Dickens."

Frontstage

,,Sjef offerde alles op voor Dickens", weet Henk Kelderman uit Steenderen, een van de huidige museumvrijwilligers. Kelderman (65) reisde met De Jong het hele land door voor voorstellingen. ,,Sjef was altijd Scrooge en is ook een paar keer op televisie geweest. Ik hielp achter de schermen. Dankzij hem ging er een wereld voor me open." Inmiddels is het Kelderman die in het museum de voorstellingen over het leven van Dickens verzorgt. ,,Een jaar of vier geleden belde Sjef me op. 'Herman', zei hij, 'ik heb goed nieuws. Je bent bevorderd van backstage naar frontstage'. Moest ik ineens de voorstellingen gaan doen. De eerste keer was het even bibberen, maar alleen vorig jaar heb ik er al tachtig gedaan."

Collectie

Wat er met de bijzondere collectie gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Dirk de Jong is ervan overtuigd dat deze uiteindelijk in zijn geheel wordt overgedragen aan een liefhebber. Ook Keldermans vurige wens is dat de geest van Dickens elders kan voortleven. ,,Wij als vrijwilligers hebben het museum al die tijd in stand gehouden in de hoop dat het door iemand overgenomen zou worden. Het zou heel mooi zijn als de collectie elders onderdak krijgt."

Festival

Het Dickens Festival blijft gewoon bestaan. Ook zonder museum blijft het Anton Pieck-gehalte van het stadje hoog. ,,Bronkhorst is in de stijl van Dickens", vindt Marian Zuidema van Ondernemers Gilde Bronkhorst. ,,Natuurlijk is het verdwijnen van het museum is een gemis. Sjef had ook altijd grote invloed op het festival. Iedereen kende hem als Scrooge . Maar we moeten als Bronkhorst verder."