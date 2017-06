Dit was de snuffelstage van politiepup Bouke

Om 23.00 uur zat de dienst erop voor Bouke. Jacobsen: ,,Toen was hij ook erg moe. Ik heb thuis nog even een kort rondje met hem willen lopen, maar hij wilde alleen maar terug, slapen. Dat heeft hij goed gedaan ja, ik heb hem de hele nacht niet gehoord.’’



Jacobsen kijkt tevreden terug op de dienst, die op Facebook werd gevolgd door meer dan 900 mensen. ,,Die wil je misschien wat meer bieden dan is gebeurd, maar als agent kun je een dienst niet plannen. Voor Bouke was het in ieder geval een goede dienst: hij heeft veel gezien en gedaan en dat was voor hem het belangrijkste.’’