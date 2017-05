Doodsbedreiging met priem in wooncomplex, dader weer vrij

Die hulp kwam van de woonconsulent van Woonzorg Nederland, eigenaar van het complex van 103 woningen. De consulent stond in de tuin en rende naar boven. ,,Daar duwde de bewoner de priem tegen de hals van onze consulent’’, zegt Hennie Havers, clustermanager Woonzorg Nederland. ,,Gelukkig wist de consulent de man rustig te krijgen en liep alles goed af. Maar het had veel erger kunnen zijn. Was de consulent niet op tijd geweest dan had de vrouw denk ik niet meer geleefd.’’



De man die op de derde verdieping woont, zorgde eerst woensdagmorgen al voor opschudding door zich toegang te verschaffen tot het balkon van de buurman. Vanaf drie hoog gooide hij een tafel en bloemstukken naar beneden. Daarna trapte hij nog een voordeur van een andere bewoonster in. De politie was snel ter plekke. ,,Maar ze namen de man niet mee’’, zegt Havers. ,,Wel zou die middag zijn begeleider van GGNet komen. Maar voordat die er was ging de man dus weer door het lint.’’



Woensdagmiddag werd de man wel ingerekend door de politie en meegenomen naar het bureau. De volgende dag is de man door de politie overgedragen aan de crisisdienst van GGNet. Die besloot, volgens de politie, dat de man niet langer hoefde te worden opgenomen. GGNet kon gisteren geen commentaar geven op de vraag waarom de man is vrijgelaten.