Dorpshart dicht na wegraces op Varsselring: 'Onbegrijpelijk'

De beslissing de motoren tussen 17.00 en 19.00 uur om te leiden leidde tot veel boze reacties, want er kwam onaangekondigd een (voorlopig?) einde aan een populaire traditie van wheelies en motoren met spinnende, dus rokende achterbanden voor een juichend publiek in de Spalstraat. Een afsluitend verlengstuk van de wegraces op de Varsselring. 'Al 50 jaar rijden de motoren na de race door de Spalstraat, altijd veel publiek. Nu was er een omleiding de andere kant op, en Hengelo afgesloten', schrijft een boze Jose Teunissen op Facebook.



Een politieagent liet zondagmiddag ter plekke weten uit het oogpunt van veiligheid te handelen. Een politiewoordvoerder verwijst maandagmiddag naar de gemeente Bronckhorst: ,,Het zal op last van de gemeente zijn gebeurd. Wij kunnen adviseren, maar de burgemeester gaat over de vergunning van een evenement en de randvoorwaarden.’’