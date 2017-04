Drie keer zoveel klachten naar ombudsman in Doetinchem

ING: groei economie Achterhoek blijft achter

10 april DOETINCHEM - De groei van de economie in de Achterhoek blijft in 2017 achter bij die van de rest van het land. De groei in deze regio daalt naar 1,3 procent. Landelijk is de groei 1,6 procent, in de provincie Gelderland is er een groei van 1,7 procent.