Drone + warmtecamera = levend reekalf

De wildbeheereenheid heeft acht mensen opgeleid om met de drone om te kunnen gaan. Het kleine en lichte vliegapparaat (iets minder dan twee kilo) wordt sinds een week ingezet in het buitengebied van Winterswijk. Het team komt in actie zodra bekend is dat ergens in een jachtgebied het gras wordt gemaaid.



Volgens WBE-voorzitter Gerrit Nijweide kan het werk door twee man worden gedaan. De een vliegt de drone, de ander ziet op het beeldscherm waar in het boerenland een dier in het hoge gras zich verstopt. Het reekalf kan vervolgens opgepakt worden en naar een veilige plek worden gebracht, of het diertje gaat er zelf vandoor.