Dronken caféganger door het lint in Doetinchem: agent lichtgewond

Provincie sluit zwembad van camping

23 juni WINTERSWIJK - Het zwembad van camping De Italiaanse Meren is vrijdag op last van de provincie Gelderland gesloten. Het bad bij de camping in de Winterswijkse buurtschap Kotten mag pas weer gebruikt worden als de eigenaar verschillende maatregelen heeft genomen: de waterkwaliteit moet beter en er moet door een extern laboratorium gecontroleerd worden.