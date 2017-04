Drugslab rukt op in Gelderland

TERBORG - Oost-Nederland dreigt een nieuwe hotspot te worden voor drugslaboratoria. Alleen in de afgelopen weken zijn er al drie labs opgerold in deze regio. In 2016 werden er 13 labs opgerold en verdubbelde het aantal aangetroffen opslaglocaties van synthetische drugs, van 3 naar 7.

In Terborg werd deze week een 'uitzonderlijk groot' drugslaboratorium opgerold. Een complete chemische fabriek, volgens de politie. Twee weken geleden gebeurde dit ook al in Veenendaal. De vondst was daar zo groot dat de politie de vindlocatie bewaakte met mitrailleurs. Ook in Didam werd twee weken geleden een lab gevonden.

Drugsfabriek

Tot nu toe staan Brabant en Limburg nog te boek als drugsfabriek van Nederland, maar de politie spreekt nu van een 'opmerkelijke verschuiving' van Zuid naar Oost-Nederland. Met name richting Gelderland. ,,We zien zeker een verschuiving naar onze regio. Er lijkt sprake van een olievlekwerking vanuit Brabant en Limburg. Dat kan heel goed een verband hebben met de harde aanpak van deze vorm van criminaliteit door onze collega's in het zuiden, maar precies weten we dat nog niet'', erkent een politiewoordvoerster.

Dat Oost-Nederland en met name Gelderland populairder wordt onder drugscriminelen is geen verrassing. De provincie grenst aan koplopers Brabant en Limburg en heeft veel buitengebied, waar in loodsen en schuren relatief eenvoudig buiten het zicht van de politie een drugslab ingericht kan worden. De 'politiedichtheid' ligt laag.

Geurverspreiders

Daarnaast zoeken criminelen het liefst locaties nabij andere geurverspreiders als fabrieken en boerderijen om de geur van chemische middelen niet te veel op te laten vallen. Het gaat om een zoetige anijsgeur.