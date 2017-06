Duitse ambulance mét patiënt aangereden in Aalten

Trinity's kan dit weekeinde 'Luther' openen

12:54 DOETINCHEM - Voormalige grandcafé Luther mag dit weekeinde de deuren openen. ,,We hebben toestemming van de gemeente'', zegt Peter Lovink, eigenaar van Trinity's Tapas & Drinks. ,,Of we vrijdag of zaterdag open gaan, is nog onduidelijk.'' Luther gaat verder onder de naam grandcafé Trinity's.