Duizenden carnavalsvierders dronken nep-Grolsch

ENSCHEDE/ GROENLO – Rond de carnavalsperiode is in verschillende plaatsen in Nederland merkloos bier onder de naam Grolsch verkocht. Grolsch gaat daarvan aangifte doen. Heineken en Amstel deden afgelopen week al aangifte van bierfraude.

Ook het van oorsprong Achterhoekse Grolsch leed reputatieschade en omzetderving doordat er op verschillende locaties in Twente en daarbuiten door caféhouders die een leveringscontract hebben met de Enschedese brouwerij bier werd getapt dat niet van Grolsch afkomstig bleek.

Eén van de cafés die via Facebook acht goedkope vaten Grolsch inkocht, is Steggink in het Twentse Geesteren. Kastelein Harry Steggink vraagt zich nu af of er wel echt Grolsch in de vaten zat.

ZIE OOK: Merkloos bier verkocht als Grolsch door oplichtersbende

Goedkoop buitenlands bier

Bij de fraude die wordt onderzocht, waren de Grolsch-fusten met goedkoop buitenlands bier afgevuld. Dat gebeurde in carnavalstijd, een periode waarin veel feestvierders minder kritisch zijn op de smaak van het bier dat dan in grote hoeveelheden wordt geconsumeerd.



De doorzoekingen vonden afgelopen week plaats in Nijkerk, Putten, Rotterdam, Heusden en Linne. Behalve de administratie en computers zijn er grote hoeveelheden bierdoppen in beslag genomen. De drie verdachten, een man (52) en een vrouw (44) uit Nijkerk en een man (64) uit Putten, zijn nog op vrije voeten.

Valse stickers

De verdachten zouden officiële Grolsch-fusten hebben voorzien van valse stickers met onder meer barcodes. Hoe ze in het bezit kwamen van de biervaten van Grolsch, is nog onduidelijk. De vraag is of caféhouders die de nep-Grolsch tapten, wisten wat ze verkochten.

Grolsch-woordvoerder Koen van ’t Hof: ,,Als blijkt dat afnemers van ons te kwade trouw hebben gehandeld, hebben ze een probleem.”

Opzet aantonen, lijkt echter niet eenvoudig. Maar Van ’t Hof zegt: ,,Als je een paar dure schoenen voor een prikkie te koop krijgt aangeboden, moet er toch ergens een lampje gaan branden.”

Sancties

Welke sancties Grolsch kan treffen tegen klanten die nep-Grolsch tapten, wil Van ’t Hof niet zeggen. Feit is dat brouwerijen waterdichte contracten sluiten met hun afnemers. Veel cafés waar Grolsch uit de bierpomp komt, zijn eigendom van de brouwerij. Het komt ook voor dat Grolsch eigenaar is van de inboedel, of de uitbater een financiering verschaft voor verbouwing.

De omvang de bierfraude is volgens Van ’t Hof van Grolsch aanzienlijk. Op het exacte aantal met goedkoop bier gevulde vaten - er wordt gesproken over 12.000 stuks van verschillende merken - gaat Van ’t Hof niet in. ,,Het zijn echt grote aantallen, maar we hebben alles nog niet exact in beeld. Daarom hebben we ook nog even gewacht met het doen van aangifte, al hebben we inmiddels melding gedaan bij de FIOD.”