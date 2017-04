Een Achterhoekse ode aan 40 jaar Oerend hard

videoDOETINCHEM - Het is zaterdag 29 april precies veertig jaar geleden dat Normaal met Oerend hard voorjaar 1977 binnen kwam op nummer 19 in de Top40. Vier weken later, op 28 mei, bereikte de Achterhoekse klassieker de hoogste positie: nummer 2.