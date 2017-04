Extra bhv'ers bij ramp in verpleeghuis

GAANDEREN - Zorginstellingen gaan bij calamiteiten gebruik maken van externe bedrijfshulpverleners (bhv'ers) die in de buurt wonen. Bij evacuaties kan dat levens redden. Via een app worden burgerhulpverleners in een straal van 500 meter opgeroepen.

Na een proef bij woonzorgcentra in Gaanderen en Elburg en bij een ziekenhuis in Harderwijk wordt dit systeem binnenkort regionaal geïmplementeerd binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Later volgt de rest van Nederland.

Het project is opgezet door S+an, dat voortkomt uit Hartveilig Wonen. Dat bouwt al sinds 2008 een netwerk op van burgers die kunnen reanimeren en bij een hartstilstand snel ter plaatse kunnen zijn. S+an registreert daarnaast bhv'ers en andere burgerhulpverleners, zoals EHBO'ers. Inmiddels staan er 60.000 gediplomeerde vrijwilligers in het bestand.

,,Op verzoek van een zorginstelling kunnen we mensen uit ons bestand benaderen om stand-by te staan’’, schetst projectleider Eefje Peters van S+an. ,,Meer dan 90 procent wil dat. Hulpverlenen zit in hun DNA.’’

Tijdwinst

Woonzorgcentrum Pelgrim in Gaanderen, onderdeel van zorginstelling Sensire, is een van de proeflocaties. In de buurt wonen zo'n zeventig bhv'ers , waarvan een deel telefonisch werd benaderd. Onlangs, bij een eerste oefening, kwamen zeven personen aangesneld. ,,De brandweer is hier binnen acht tot tien minuten, de burgerhulpverleners kunnen er binnen twee of drie minuten zijn. Vijf minuten tijdwinst is bij een evacuatie heel veel’’, zegt Daniëlle Oostendorp, adviseur gezondheid en veiligheid bij Sensire.

Aanvulling

Zoals in veel zorginstellingen is bij Pelgrim 's nachts weinig personeel aanwezig. ,,Wat betreft het aantal aanwezige bhv'ers voldoen we altijd aan de norm’’, benadrukt Oostendorp. ,,Maar een deel van onze bewoners heeft dementie, andere ouderen wonen zelfstandig. Bij een calamiteit is het dan heel fijn als er extra handen beschikbaar zijn. Niet ter vervanging van onze bhv'ers, maar als aanvulling. Bij de oefening kregen we vooral hulp van grote, sterke kerels uit Gaanderen die van aanpakken weten. Ons eigen bhv-personeel haalde bewoners naar buiten, de burgerhulpverleners begeleidden hen naar de opvanglocatie in het restaurant zodat ons personeel direct de volgende bewoners kon halen.’’

Minder zelfredzaam