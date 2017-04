F1-auto Max verovert Nederland vanuit Doetinchem

,,Veertienduizend stuks zitten er in die container, en ze zijn allemaal uitverkocht", zegt Ed Geerligs (62). Samen met zijn compagnon Ron de Jong (61) is hij eigenaar van Geerligs/de Jong, importeur en groothandel in modelauto's te Doetinchem.

Knetterhard

De overstap van Max Verstappen naar Red Bull in 2016 heeft Geerligs/de Jong geen windeieren gelegd. Het Doetinchemse bedrijf is exclusief importeur voor Nederland van Bburago, het bekende modelautomerk. Geerligs: ,,Tot de komst van Max verkochten we van de Red Bull een paar duizend exemplaren per jaar. Maar nu gaat het knetterhard. We hebben er dit jaar al dertigduizend verkocht."

Tien euro

De best verkopende versie is het model in de schaal 1 op 43 (43 keer zo klein als het origineel). ,,Die kost in de winkel rond de tien euro", zegt Ron de Jong. ,,De radiografische, in schaal 1 op 24, kost dertig euro." De Red Bull van dit seizoen, de RB13, is nog maar kort geleden gepresenteerd is. Het schaalmodel komt in het najaar. Dan komt er ook een model in schaal 1 op 18. ,,Die gaat rond de tachtig euro kosten. Hij wordt op ons verzoek gemaakt, voor de Nederlandse markt."