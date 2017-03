Facebook-koeien Doetinchemse boer doen het goed op internet

De IJzevoordse boer verkoopt de dieren niet van harte. ,,Ik ben 24 uur per dag met de koeien bezig. Ik ben wel blij dat er, mede door mijn actie, meer belangstelling is gekomen voor de zeldzame rassen. In de Tweede Kamer wordt nu gekeken of er voor deze dieren een uitzondering gemaakt kan worden of het fosfaatreductieplan."



Wie de koeien wil zien, moet zaterdag naar het bedrijf van Smallegoor gaan (IJzevoordseweg 5). ,,Om 10.30 uur gaan de koeien voor het eerst na de winter weer de wei in. Dat is bij ons altijd een feestdag. Dan dansen en springen de koeien in het gras."