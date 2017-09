Feestganger gooit fiets naar agent met hond in Doetinchem

'Doorgedraaide man' blijkt onder invloed van ghb

1 september 's-HEERENBERG - Een 26-jarige man zonder vast woonadres is vrijdag kort na 19.00 uur van de straat geplukt in 's-Heerenberg. De man zorgde met zijn verwarde gedrag en voorkomen, zijn bovenlijf was ontbloot, voor onrust en angst in de buurt, meldt de politie Doetinchem op Facebook.