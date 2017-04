Fietsen vrijwilligers brandweer gejat na hulp bij paasvuur in Eibergen

Video/Foto-album Het paasvuur komt in Zieuwent uit de kerk, Meddo heeft vuurwerk

16 april MEDDO/LOO/ZIEUWENT/ZELHEM - Overal in Gelderland gaan vanavond grote bulten met hout in de hens. Het paasvuur van Zieuwent is daarbij aangestoken met het vuur van de paaskaars uit de kerk. De 1660 kilo wegende bult met 800 kuub hout is daar 9 meter hoog en 11 meter in doorsnede.