Fietser overleden na aanrijding met vrachtwagen in Lochem

Brandgevaar: Code rood in heel Brabant, Gelderland terug naar oranje

12:16 De kans op een natuurbrand is in de provincies Noord-Brabant en Zeeland zo groot geworden, dat daar maandag code rood is afgekondigd. Dat betekent dat de kans op het ontstaan van een natuurbrand extra groot is. In Gelderland-Zuid gold code rood alleen op dinsdag, maar dat is inmiddels weer afgeschaald.