Foutje: Tv-producent nodigt Graafschap-fans uit voor opnames in Eagles-stadion

Gezien het recente verleden tussen beide clubs misschien niet de beste keuze van de producent. Aan het eind van het vorige seizoen werden spelers van de club uit Deventer namelijk belaagd door enkele Graafschap-supporters na afloop van de playoffwedstrijd op De Vijverberg. Die werd door GA Eagles gewonnen, waardoor De Graafschap degradeerde op 22 mei 2016.



Goed om te weten

Echter was de producent niet op de hoogte van die 'rivaliteit', meldt een woordvoerder van KRO-NCRV, de omroep die de serie uit gaat zenden. 'Het is goed om dit nu te weten en er zal (mochten er eventueel aanmeldingen vanuit de supporters van De Graafschap komen) rekening gehouden worden met deze rivaliteit', laat de woordvoerder weten in een reactie.



Productie-coördinator Jasper de Bruijn van de serie noemt het uitnodigen van de Graafschap-fans 'een stomme fout'. ,,We waren er niet van op de hoogte, maar gelukkig is het nu op tijd geconstateerd’’, zegt hij. Volgens hem hebben zich geen Doetinchemse supporters aangemeld om te figureren.



'Geen link'

Hoewel er opnames worden gemaakt in het stadion, heeft de club Go Ahead Eagles verder niets te maken met de serie. De KRO-NCRV-woordvoerder: 'We maken gebruik van de faciliteiten, maar verder is er geen link met de club'.