Het gevaar ligt altijd op de loer met een stier

TOLDIJK - Op een boerenbedrijf in Toldijk overleed deze week een agrariër na een confrontatie met een stier . Het is niet voor het eerst dat het misgaat met een agressieve stier op de boerderij.

,,Het is veiliger om helemaal geen stier te houden. Met een stier gaat het vaker mis dan wij in de pers lezen", vertelt Gerrit Schulting. Hij is adviseur arbeidsveiligheid en deed onderzoek naar de risico's van fokstieren in de melkveehouderij.

,,Sinds 2012 zijn er ruim 60 ongevallen geweest tussen mens en stier. Hoeveel precies met een dodelijke afloop, weet ik niet. Het zal gemiddeld om twee tot drie dodelijke incidenten per jaar gaan. Soms overlijdt een boer zonder dat breed bekend wordt dat het door een stier kwam. De ruchtbaarheid die er aan zo'n incident wordt gegeven blijft meestal beperkt." In 2012 ging het gruwelijk mis in Hengelo. Toen kwamen twee broers van 61 en 58 jaar oud in de stal om het leven nadat ze door een stier werden gegrepen. Het beest werd afgemaakt door een dierenarts, die kort daarna tegen deze krant zei: "Andermaal blijkt dat een stier onbetrouwbaar is. Als je zo'n dier in de stal hebt, moet je ogen in de rug hebben, er kan altijd wat gebeuren."

Ruim veertig procent van de agrarische bedrijven in Nederland heeft een dekrijpe stier op stal, becijferde CRV - een organisatie voor rundveeverbetering - vorig jaar. Dat is tien procent meer dan een decennium geleden en reden tot zorg voor agrarische arbodienst Stigas. ,,Wij vinden het verstandiger om helemaal geen stieren op de boerderij te houden, dat zou de veiligheidsrisico's behoorlijk verbeteren", vertelt Peter Tamsma van Stigas. ,,Dat er de afgelopen jaren juist meer boerenbedrijven stieren zijn gaan houden is een slechte ontwikkeling."

Neusring

Voor agrariërs die er toch voor kiezen een stier op stal te hebben, heeft Stigas - dat zich inzet voor het verbeteren van veiligheid op boerenbedrijven - tal van adviezen. ,,Plaats bijvoorbeeld een neusring, dan is een stier beter handelbaar", zegt Tamsma. ,,Zet de stier apart en niet tussen de koeien. Zorg voor vluchtroutes, bijvoorbeeld een smal poortje waar de stier niet door kan maar de boer wel. En doe de stier weg als hij een jaar oud is. Hoe ouder, hoe groter, hoe zwaarder en gevaarlijker."

Volgens Stigas zijn het relatief vaak oudere boeren die slachtoffer worden van een stier. Zij teren op hun ervaring en als het jaren goed is gegaan, verslapt de aandacht. ,,Maar een stier blijft onberekenbaar en kan zo ineens agressief worden. Meestal in het open veld, als hij de kudde wil beschermen. Met een stier op de boerderij ligt het gevaar altijd op de loer", aldus Tamsma.

Hoogleraar Roel Veerkamp, hoofd van het Animal Breeding Centre van de Wageningen Universiteit, stelt dat vooral oudere stieren agressief gedrag vertonen. ,,Stieren hebben een groot beschermingsgevoel voor de hele kudde. Het mannetjesinstinct. Het is moeilijk te voorspellen welke stieren gevaarlijk worden. Uiteindelijk zou ik een stier nooit vertrouwen. Vooral als ze ouder worden, kunnen de uitbarstingen agressiever zijn."

Kunstmatig

Volgens Veerkamp zijn stieren nauwelijks nog nodig op agrarische bedrijven. ,,Een stier hoeft niet meer tussen een kudde te lopen, natuurlijk. Met kunstmatige inseminatie kan het zaad, dat elders gewonnen is, ingebracht worden.'' Toch zijn er nog circa 7200 boerenbedrijven die een stier hebben. ,,Een koe is op een bepaald moment in de 21 dagen in optimale staat om bevrucht te worden", weet Veerkamp. ,,Met inseminatie moet je dat zelf uitzoeken, dat is best lastig. Stieren voelen dat moment perfect aan. Het is een van de redenen waarom boeren toch voor natuurlijke bevruchting kiezen."

Veiligheidsadviseur Gerrit Schulting stelt dat het dramatische ongeval in Toldijk eens te meer duidelijk maakt dat werken met een stier alle scherpte eist. Hij vindt dat boeren die een stier op stal hebben een noodplan moeten hebben. ,,Wat doe je als het echt mis gaat? Een stier die een gevaar vormt voor de boer zou in het slechtste geval afgeschoten moeten worden. Dan kun je ergere of dodelijk ongelukken voorkomen.''