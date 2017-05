Het loeder van Terborg verdween met miljoenen en haar gezin

De Doetinchemse advocaat Henk Grootjans kan zich 26 jaar na dato Antonietta nog goed voor de geest halen. ,,Een imponerende, knappe vrouw. En een geweldige babbel. Ze wist bijna iedereen met haar verhaal te betoveren. Ik heb in de loop van de jaren heel wat zaken rond oplichting en flessentrekkerij voorbij zien komen, maar de zaak van Antonietta was wel een hele bijzondere.’’



En dus gaan we terug naar 1987. Het jaar dat Antonietta samen met haar man en twee kleine kinderen een huurwoning betrekt aan de Johan Willem Frisohof in Terborg. Al snel raakt Antonietta bevriend met de buren en ook andere stads- en streekgenoten maken kennis met haar.



