Hoop voor winkelketen Tuunte

Jongerius laat weten dat de gesprekken over een doorstart in een vergevorderd stadium zijn. Hij verwacht begin volgende week meer duidelijkheid.



Tuunte Fashion is een modebedrijf uit Winterswijk dat op 7 augustus failliet ging. Er werken 250 mensen en de keten telt meer dan veertig winkels, hoofdzakelijk in Twente en de Achterhoek. In de afgelopen weken zijn de winkels open gebleven in afwachting van een overname.