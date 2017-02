Hotelgast klimt met koffer en al over schutting om rekening te ontlopen

Voormalig topatleet traint at­le­tiek­trai­ners Archeus Winterswijk

19 februari WINTERSWIJK - Toine van de Goolberg is niet de minste in de sportwereld. De man die onder andere als fysiek trainer de selecties van Feyenoord en NEC onder handen nam, gaf een krachttrainingcursus bij de Winterswijkse atletiekvereniging Archeus. Zaterdag was de afsluitende cursusdag. Archeus is vijftien trainers rijker, die krachttraining aan leden mogen geven..