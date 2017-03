Hoteliers: Van der Valk hoort ook niet op plek buiten stad

Edwin ten Brinke, die het project ontwikkelt voor Van der Valk, zegt dat er een Ladder is ingediend. ,,En die lijkt alle toetsen te doorstaan’’, zegt Ten Brinke. ,,De gemeente is er extra precies mee, vooral ook vanwege de ervaringen die het opdoet met de realisatie van het ziekenhuis. Overigens is er voor Van der Valk maar één optie om te bouwen: op een zichtlocatie aan de snelweg’’



Vorige week is er een overleg geweest over de plannen van Van der Valk tussen onder meer de gemeente, de Doetinchemse horeca en de hoteliers. ,,De info die dat opleverde nemen we mee in het besluit dat het college binnen nu en een maand gaat nemen", zegt Drenth. Het is nog onduidelijk of, zoals bij het ziekenhuis, de gemeenteraad wordt geraadpleegd. ,,Dit project is qua omvang van een andere orde dan het ziekenhuis", zegt Drenth.