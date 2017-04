Huisarts Van Mil: 'onvermijdelijk dat ik wel eens iets beter kan inschatten'

DOETINCHEM - ,,Het is onvermijdelijk dat ik wel eens een inschatting maak waarvan ik later denk: dat had ik - medisch of communicatief - beter kunnen doen.'' Dat schrijft de Doetinchemse huisarts Ruud van Mil in een brief aan zijn patiënten.

De huisarts verwijst in de brief naar een artikel in De Gelderlander van afgelopen zaterdag. Daarin vertelt voormalig patiënt Willem Blaauw dat hij verging van de pijn en dacht dat hij stierf, maar dat desondanks Van Mil weigerde te komen. Blaauw, die uiteindelijk 112 belde en toen pijnstillers kreeg, stapte naar de Klachtenregeling Huisartsenzorg en die stelde hem in het gelijk.

Tuchtcollege

In een ander geval had het Regionaal Tuchtcollege van de Gezondheidszorg in februari een berisping gegeven, omdat hij een 74-jarige patiënt niet had doorverwezen naar een longarts. De patiënt overleed tien dagen later, waarbij onduidelijk is of ingrijpen door de longarts het leven van de patiënt had gered.

,,Jaarlijks zie ik duizenden patiënten waarbij ik telkens medische afwegingen moet maken'', schrijft Van Mil, die aangeeft zeer geschrokken te zijn van de berichtgeving. ,,In de zeventien jaar dat ik nu huisarts ben, heb ik altijd naar eer en geweten gehandeld, met het belang van u als patiënt voorop.''

Overigens was de berisping door het tuchtcollege en het in het ongelijk stellen door de Klachtenregeling Huisartsenzorg geen aanleiding voor Van Mil daarna het boetekleed aan te trekken. Tegen Blaauw toonde hij geen berouw. Volgens het tuchtcollege toonde Van Mil ook geen spijt van zijn handelen tegenover de weduwe van de 74-jarige overledene.

Beroepsgeheim

Van Mil schrijft een medisch beroepsgeheim te hebben en dat hij daarom niet op individuele medische zaken in mag gaan. ,,Wat in de spreekkamer besproken wordt hoort daar te blijven'', schrijft hij. ,,Dat is ook de reden waarom ik in de krant geen reactie kan geven.''