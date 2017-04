Impasse dreigt in zaak bordeelfamilie door zwangere rechter

Burgemeester: raadsleden Lokaal Belang wekten 'schijn van be­lan­gen­ver­stren­ge­ling' op

14:49 GENDRINGEN-VARSSEVELD De raadsleden Herman Vreeman en Erik Schieven van Lokaal Belang hebben in de discussie over een nieuwe supermarkt in Varsseveld de schijn van belangenverstrengeling gewekt vanwege hun contacten met projectontwikkelaar Gerard Gielink. Dat is in strijd met de gedragscode van de raad van Oude IJsselstreek.