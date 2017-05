In auto opgesloten hond raakt oververhit

Dat betekent dat het binnen in de auto bijna 50 graden was. De hond zat er al bijna een uur in en bleek dan ook oververhit geraakt. Hij is naar een dierenarts gebracht, die constateerde dat de hond een lichaamstemperatuur had van 40,8 graden. Het dier is vervolgens gekoeld met heel veel water, waarna het weer wat beter ging met de hond.