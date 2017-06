'Intimiderende' achtervolger Doetinchem voorlopig van de straat

De man is al enkele weken actief in Doetinchem, maar de laatste tijd nam het aantal meldingen over zijn gedrag toe. Er ontstond onrust onder mensen in de stad, doordat hij vrouwen en kinderen achtervolgde en soms zelfs aansprak.



De man was bij de politie bekend, maar die kon weinig doen aangezien hij niets strafbaars deed. Desondanks is wijkagent Kleinpenning woensdag tussendoor steeds bezig geweest om de nodige hulp te regelen voor de man. Dat lukte en dat betekent dat hij voorlopig geen mensen meer achtervolgt en aanstaart in Doetinchem.



,,Het mes snijdt zo aan twee kanten’’, aldus Kleinpenning. ,,Want de man krijgt de hulp die hij verdient en omdat hij van de straat is, kan hij voorlopig geen mensen meer lastigvallen. Dat neemt de onrust weg.’’