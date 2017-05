Fragment uit de brief

‘Ik denk moeder dat we een half jaar krijgen, over een maand of vier gaan we voor het gerecht. […] Herman en Joop en die andere twee jongens zijn bij elkaar, ik alleen. Ik heb ze in twee weken één maal gezien, en dat is ellendig. […] Bent u soms kwaad moeder op ons? Het ergste is dat we geen geld kunnen opsturen, maar moeder als we daar gebleven waren had u ook niet veel meer gehad. Ik heb vertrouwen moeder, hopelijk zijn we dit jaar nog thuis. […] als we thuis zijn, blijven we bij je en zullen we gezamenlijk de moeilijkheden van het huisgezin overwinnen. Bij jullie is het toch altijd gezelliger geweest. […] Schrijven jullie snel? Ik heb dat enigste nodig om door de tijd heen te komen.’