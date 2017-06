Janouk Kelderman gaat Klokhuis presenteren

Geen vergunning voor bokszak en zelfverdediging

8:06 GENDRINGEN - Het leek zo eenvoudig om in een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg een kleine sporthal in te richten. Een ruimte waar bokszaktrainingen en cursussen zelfverdediging worden gegeven. Eerst even naar het gemeentehuis van Oude IJsselstreek: ,,We vragen het aan en de vergunning valt in de bus.’’