Jongeren koesteren liefde voor de bierfles

Hij was deze week ontzettend druk, maar niet op het werk. Robert ter Maat (31) en zijn vrienden Sander Hofs en Jaap Hartman hebben speciaal vrij genomen om het feestterrein van de Broek Uut Fuif in buurtschap Bekveld op te bouwen. Het voelt voor Ter Maat als een jongerenvakantie. ,,Zo'n voorbereiding is het mooiste wat er is. Lekker opbouwen, beetje ouwehoeren en 's ochtends om 9 uur staat de frituurpan aan. Van het feest zelf maken wij weinig mee. Zondag na het afbouwen kunnen we weer ontspannen. Dan halen we Chinees.”



De Broek Uut Fuif is de eerste van een reeks plattelandsfeesten in de gemeente Bronckhorst. Bier, een band en een tent: dat zijn de voornaamste ingrediënten die de fuiven tot zo’n succes maken. Eenmaal de fiets ergens in het weiland geparkeerd doneren de bezoekers een vrije gift in de melkbus en het feest – en onbeperkt drinken - kan beginnen. Jeroen Beuseker (39) van de Kiek Uut Toldiekers-Fuif berekende dat er gemiddeld vijf flesjes bier per persoon worden gedronken. De wijn even buiten beschouwing gelaten. Voor het evenement, met twintig jaar de oudste nog lopende fuif, zal hij derhalve driehonderd kratten bier laten aanslepen.