Joris Bengevoord met rode lantaarn nieuwe burgemeester van Winterswijk

De nieuwe burgemeester werd niet alleen live toegesproken, er was ook een afscheidsfilmpje van de medewerkers van pretpark De Waarbeek in Hengelo, waar Bengevoord zakelijk directeur was. Mascotte Twekky verscheen zelfs op het podium van De Storm om afscheid te nemen van Bengevoord. Vervolgens zong Rutger de Vries 'voor Joris wel' het bekende voetballied 'You never walk alone''.