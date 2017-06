Kasteelvrouw: Mañana Mañana voor jaren welkom in Vorden

Kasteel Vorden volgt het Hummelose landgoed Enghuizen op als Mañana Mañana-locatie. De Rouw zei niet onmiddellijk 'ja', maar had wel degelijk oren naar het evenement. ,,Je haalt natuurlijk een enorme logistieke operatie in huis. Maar ik was er al snel achter dat de jongens en meiden van de organisatie (De Feestfabriek uit Hengelo, red.) een geoliede machine vormen. Ze hebben alles tot in de puntjes uitgetekend. Ik laat het hele circus met een gerust hart naar ons kasteel komen.’’



De Rouw en Hoeben bezochten in een recent verleden al eens een Mañana Mañana-dag. ,,Hoewel het toen de hele tijd regende, hebben we ons prima vermaakt. Leuk, gezellig festival. Druk, met veel podia (acht, red.), maar wel kleinschalig. Jos en ik zijn ook een keer naar de Zwarte Cross geweest. Was ook mooi, maar veel groter. Toen hebben we maar een klein stukje van het festival gezien. Bij Mañana Mañana kun je in een halve dag of op een avond overal iets van meepikken.’’