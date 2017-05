Kater Bas overleeft beschieting maar net: 'Van binnen was hij een vergiet'

De 2-jarige kater kon ternauwernood worden gered door de dierenarts, die in- en uitwendige hechtingen moest aanbrengen, vertelt de Achterhoekse in gesprek met Omroep Gelderland. ,,Van binnen was hij een compleet vergiet’’.



,,Wat er is gebeurd? Dat vraag ik me ook af. Wat bezielt je als je zoiets doet? Zo'n kat is toch geen schietschijf’’, zegt een duidelijk geëmotioneerde Arendsen.



Meer slachtoffers

Volgens haar is Bas niet het enige slachtoffer. ,,Een tweede kat is een tijd geleden ook aangeschoten. Ik weet niet hoe het met die andere kat is. Maar gelukkig heb ik dit mannetje nog lekker bij me’’, wijst ze op haar kater, die vier dagen na de operatie eindelijk langzaam herstelt.



Ook katten van buurtbewoners van de Torenzicht, Berkenlaan en Middenweg zijn het slachtoffer geweest van een dierenbeul, vertelt buurtbewoner Henry van de Kaa aan Omroep Gelderland. 'Er zijn de afgelopen paar jaar al minstens zes katten verdwenen. Door vergiftiging, maar ook is een kat met een greep gestoken'.



1.000 euro

Behalve verdriet, kost het Arendsen ook allemaal een hoop geld. ,,We zitten nu al bijna aan de 1.00 euro voor onder meer medicijnen en echo's en zo'n gekke dierenbeul doet je dat aan. Mijn vakantie gaat niet door. Maar al moet ik mijn huisraad verkopen, dat heb ik er wel voor over’’, besluit ze.